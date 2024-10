Ungheria chiede la revoca della sua immunità, Ilaria Salis: “Il Parlamento difenda i miei diritti” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità di Ilaria Salis, richiesta che verrà inviata alla commissione per gli Affari giuridici. "A breve sarà annunciata al Parlamento Europeo di Strasburgo – ha scritto l'europarlamentare di Avs sui social – la richiesta di revoca della mia immunità da parte delle autorità ungheresi. Non è una coincidenza che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'ladell'di, richiesta che verrà inviata alla commissione per gli Affari giuridici. "A breve sarà annunciata alEuropeo di Strasburgo – ha scritto l'europarlamentare di Avs sui social – la richiesta dimiada parte delle autorità ungheresi. Non è una coincidenza che

