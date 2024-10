Protocollo “Tolleranza Zero”: l’impegno di Generali contro le violenze e le molestie sul luogo di lavoro (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno dei temi di maggiore e spesso drammatica attualità è senz’altro quello della violenza, specie di genere, e delle molestie sui luoghi del lavoro. Un problema che riguarda ambiti e professioni diverse, e che non sembra attenuarsi nonostante la maggiore sensibilità sull’argomento rispetto al passato. Per questo è importante che le grandi aziende e società del Paese intervengano con misure concrete. In tal senso è importante l’impegno messo in campo da Generali, che oggi ha annunciato la sottoscrizione del “Protocollo contro ogni atto di violenza e/o molestia di genere”; un accordo innovativo, sviluppato insieme alle organizzazioni sindacali nell’ambito della Commissione Paritetica Pari Opportunità, volto a prevenire e contrastare i comportamenti inappropriati all’interno dell’ambiente lavorativo. Tpi.it - Protocollo “Tolleranza Zero”: l’impegno di Generali contro le violenze e le molestie sul luogo di lavoro Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno dei temi di maggiore e spesso drammatica attualità è senz’altro quello della violenza, specie di genere, e dellesui luoghi del. Un problema che riguarda ambiti e professioni diverse, e che non sembra attenuarsi nonostante la maggiore sensibilità sull’argomento rispetto al passato. Per questo è importante che le grandi aziende e società del Paese intervengano con misure concrete. In tal senso è importantemesso in campo da, che oggi ha annunciato la sottoscrizione del “ogni atto di violenza e/o molestia di genere”; un accordo innovativo, sviluppato insieme alle organizzazioni sindacali nell’ambito della Commissione Paritetica Pari Opportunità, volto a prevenire e contrastare i comportamenti inappropriati all’interno dell’ambiente lavorativo.

