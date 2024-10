Tumori, epidemiologo Berrino: "Preferire alimenti in contenitori di vetro" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo circondati da una quantità di veleni che vengono da tante fonti, soprattutto dall'agricoltura. Molti diserbanti e pesticidi sono cancerogeni, quindi causa importante di leucemia e Tumori cerebrali nei bambini, oltre che di neoplasie del rene. E allora dobbiamo difenderci, comprando cibo biologico, cereali integrali, legumi e verdure di stagione". Attenzione anche ai "veleni della plastica, trattata con delle sostanze dette 'plastificanti' che sono cancerogeni e distruttori endocrini. Alterano il nostro sistema riproduttivo. Sono una causa importante della sterilità dei ragazzi oggi". Lo ha detto Franco Berrino, medico epidemiologo e già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in occasione del convegno nazionale di Ail “Curare è prendersi cura” promosso oggi a Roma. Liberoquotidiano.it - Tumori, epidemiologo Berrino: "Preferire alimenti in contenitori di vetro" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo circondati da una quantità di veleni che vengono da tante fonti, soprattutto dall'agricoltura. Molti diserbanti e pesticidi sono cancerogeni, quindi causa importante di leucemia ecerebrali nei bambini, oltre che di neoplasie del rene. E allora dobbiamo difenderci, comprando cibo biologico, cereali integrali, legumi e verdure di stagione". Attenzione anche ai "veleni della plastica, trattata con delle sostanze dette 'plastificanti' che sono cancerogeni e distruttori endocrini. Alterano il nostro sistema riproduttivo. Sono una causa importante della sterilità dei ragazzi oggi". Lo ha detto Franco, medicoe già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva all'Istituto Nazionale deidi Milano, in occasione del convegno nazionale di Ail “Curare è prendersi cura” promosso oggi a Roma.

