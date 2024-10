Ilgiorno.it - Nucleare in Lombardia? Fontana: disponibili a individuare siti in regione

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Ilin? Il presidente dellaAttilioapre: “ha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo edei" per il"in questo territorio" ha detto il numero uno del Pirellone a margine dell'assemblea generale di Assolombarda, dopo che dal palco il presidente dell'associazione, Alessandro Spada, era tornato sul tema definendolo 'imprescindibile' per lo sviluppo e per la transizione energetica. Un tema, quello del, molto caro al vice premier e leader della Lega Matteo Salvini: “Se si vogliono abbassare le bollette della luce dei cittadini e delle imprese, ilè un dovere – aveva detto Salvini durante il convegno “Ilitaliano nella sfida al cambiamento climatico“ a Pavia.