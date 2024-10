Assalto notturno al supermercato: ladri in fuga con la cassaforte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un raid velocissimo e orchestrato nei minimi dettagli. Tanto da consentire alla banda di ladri di fuggire con il bottino ingente - la cassaforte del supermercato - lungo i binari della ferrovia.L'Assalto in piena notte, quella tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre, all'Italmark di Viale Piave Bresciatoday.it - Assalto notturno al supermercato: ladri in fuga con la cassaforte Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un raid velocissimo e orchestrato nei minimi dettagli. Tanto da consentire alla banda didi fuggire con il bottino ingente - ladel- lungo i binari della ferrovia.L'in piena notte, quella tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre, all'Italmark di Viale Piave

Filighera - i ladri entrano al supermercato MD ma non riescono a rubare la cassaforte - Era passata la mezzanotte da circa mezz'ora, nella notte tra domenica e oggi, lunedì 21 ottobre, quando è scattato l'allarme antintrusione al supermercato MD in via Primo Maggio a Filighera. I militari hanno avviato le indagini per cercare di identificare i malviventi. L'impianto di videosorveglianza ha ripreso tre uomini, non riconoscibili perché entrati in azione con i volti coperti, che si ... (Ilgiorno.it)

Aversa - emergenza microcriminalità : auto saccheggiate dai ladri e tentato furto al supermercato - Durante il weekend, in via Corcioni, una Smart in sosta è stata presa di mira: i malviventi hanno rubato i fari del veicolo. Non si arresta l’emergenza microcriminalità ad Aversa, tra risse, furti e tentato raid che generano paura e preoccupazione tra i residenti e i commercianti. . Il proprietario, scoperto il furto, ha denunciato l’accaduto […] L'articolo Aversa, emergenza microcriminalità : ... (Teleclubitalia.it)

Assalto al supermercato - bottino da 70mila euro : i ladri in fuga abbandonano il furgone nelle campagne di Amelia - Il colpo a Orte e poi la fuga e le prime tracce per cercare di dare un volto e un nome alla banda di ladri che nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre ha assalto la Conad di Orte, mettendo nel bottino circa 70mila euro. Col volto coperto, i malviventi hanno sfondato la vetrina... (Ternitoday.it)