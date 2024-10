Alluvione, è già polemica: "I parmigiani non hanno ricevuto comunicazioni tempestive" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alluvione. È già polemica. La consigliera comunale di Civiltà Parmigiama Maria Federica Ubaldi attacca l'amministrazione comunale. "Una gestione efficiente delle emergenze passa anche dalla capacità di saper comunicare e informare, un compito su cui un’Amministrazione Comunale deve essere Parmatoday.it - Alluvione, è già polemica: "I parmigiani non hanno ricevuto comunicazioni tempestive" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024). È già. La consigliera comunale di Civiltà Parmigiama Maria Federica Ubaldi attacca l'amministrazione comunale. "Una gestione efficiente delle emergenze passa anche dalla capacità di saper comunicare e informare, un compito su cui un’Amministrazione Comunale deve essere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Botta e risposta sull'alluvione - Fiumi replica a Pompignoli : "E' vittima del tic della polemica - io preferisco parlare di fatti" - “E’ davvero bizzarro che Massimiliano Pompignoli replichi al mio appello di ‘abbassare i toni dello scontro’ sul tema alluvione montando ad arte l’ennesima, stucchevole polemica elettorale". Così Michele Fiumi, candidato al consiglio regionale dell’Emilia Romagna per la lista "Civici, con de... (Forlitoday.it)

Alluvione - Priolo replica a Pompignoli : "Già partiti i cantieri sul Montone - polemica inutile" - . . La presidente della Regione e commissaria all'emergenza Irene Priolo rimanda indietro le accuse e smentisce la notizia diffusa in giornata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Massimiliano Pompignoli riguardante l'esclusione del fiume Montone dai primi interventi di somma urgenza per il. (Forlitoday.it)

Alluvione in Emilia Romagna : già diversi di euro di danni - ma è polemica sui fondi del 2023 - In quel caso i danni furono calcolati in 8,5 miliardi di euro e sia la Regione Emilia Romagna governata dal presidente Stefano Bonaccini che il Governo guidato da Giorgia Meloni furono inizialmente rapidi ad agire, rimborsando gli sfollati con 3mila euro a famiglia. Per le prime il massimo era 20mila euro, per le seconde 40mila. (Quifinanza.it)