Gaeta.it - A2A inaugura una linea robotica innovativa presso l’impianto di gestione rifiuti di Bollate

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La multiutility lombarda A2A ha recentemente avviato una nuovaneldedicato al trattamento deidi apparecchiature elettriche ed elettroniche , situato all’interno della Seconda Casa di Reclusione di, nei pressi di Milano. Questa iniziativa segna un passo significativo verso l’integrazione tra sostenibilità ambientale e inclusione sociale, sfruttando le tecnologie più avanzate per unaefficiente dei. Un impianto all’avanguardia per ladeidiè operativo dal 2018 e rappresenta un modello unico in Europa per la custodia attenuata e la partecipazione attiva dei detenuti. Secondo quanto dichiarato da A2A, la struttura è stata progettata non solo per trattare ielettronici, ma anche per fungere da opportunità di reintegrazione per i detenuti.