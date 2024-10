F1 GP Stati Uniti, Vasseur: “Il campionato è possibile, ma bisogna restare calmi” (Di domenica 20 ottobre 2024) “La lotta è serrata, serve mantenere la concentrazione. Non dobbiamo considerarci dei campioni del mondo perché non lo siamo“. Così Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, che ai microfoni di Sky commenta la doppietta della Rossa nel Gran Premio degli Stati Uniti. “Dobbiamo cercare di fare un buon lavoro anche settimana prossima in Messico, dove sarà una storia diversa con l’altitudine. Questo weekend abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo raccolto punti importanti. Ora cominciamo a guardare a settimana prossima. Il campionato è possibile, ma bisogna restare calmi. Ci sono tanti punti in palio nelle prossime cinque gare, ciò significa che possiamo fare buoni risultati. Con le sprint ci sono più di 200 punti disponibili. Ciò significa che tutto è possibile. Non dobbiamo però pensare che sia tutto fatto”, spiega. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “La lotta è serrata, serve mantenere la concentrazione. Non dobbiamo considerarci dei campioni del mondo perché non lo siamo“. Così Frederic, team principal della Ferrari, che ai microfoni di Sky commenta la doppietta della Rossa nel Gran Premio degli. “Dobbiamo cercare di fare un buon lavoro anche settimana prossima in Messico, dove sarà una storia diversa con l’altitudine. Questo weekend abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo raccolto punti importanti. Ora cominciamo a guardare a settimana prossima. Il, ma. Ci sono tanti punti in palio nelle prossime cinque gare, ciò significa che possiamo fare buoni risultati. Con le sprint ci sono più di 200 punti disponibili. Ciò significa che tutto è. Non dobbiamo però pensare che sia tutto fatto”, spiega.

F1 GP Stati Uniti - Vasseur : “Lotta tra Sainz e Leclerc? Non voglio congelare le cose - lavorano bene” - Speriamo di avere lo stesso passo domani di quello della sprint”. Oggi abbiamo gestito bene e siamo stati costanti, ma domani servirà prestare attenzione. The post F1 GP Stati Uniti, Vasseur: “Lotta tra Sainz e Leclerc? Non voglio congelare le cose, lavorano bene” appeared first on SportFace. “Avere due vetture davanti è sempre un vantaggio, ma questo weekend non è semplice, è una pista ... (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Vasseur : “T-Tray? Se vero sarebbe più che barare - sarebbe una cosa enorme” - The post F1 GP Stati Uniti, Vasseur: “T-Tray? Se vero sarebbe più che barare, sarebbe una cosa enorme” appeared first on SportFace. “Le cose sono andate bene, anche se il risultato non è quello che ci aspettavamo”. Se fosse successo sarebbe più che barare, sarebbe una cosa enorme. Avere quel divario nell’ala non è legale” conclude Vasseur. (Sportface.it)

F1 - Vasseur : “Siamo sempre stati competitivi a Baku - il morale è alto dopo la vittoria di Monza” - “La pista cittadina di Baku unisce tratti molto veloci a sezioni particolarmente tortuose ed è unica nel suo genere. . La Scuderia di Maranello non vuole però accontentarsi e punta ad un altro risultato di prestigio, per dimostrare di poter contendere a McLaren a Red Bull il titolo costruttori. Sulla scia del memorabile trionfo di Charles Leclerc a Monza, la Ferrari si presenta con grandi ... (Oasport.it)