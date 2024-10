Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il ‘Piano per la vittoria’ presentato da Volodymyr Zelensky a Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di “no”, alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un’escalation e che la guerra tra Russia e Ucraina si trasformi in una guerra tra Russia e Nato, e ha inoltre respinto ancora una volta la consegna di missili da crociera a lungo raggio Taurus. Il premier ungherese Viktor Orban ha dichiarato di non sostenerlo perché “non è vantaggioso per l’Ungheria”. Per il premier slovacco Robert Fico, il Piano ucraino “rischia di scatenare la terza guerra mondiale”. Gli Stati Uniti non si sbilanciano. John Kirby, portavoce dell’amministrazione del presidente Joe Biden, glissa dicendo che “stiamo ancora analizzando il piano nei dettagli”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilper lapresentato da Volodymyra Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga serie di “no”, alcuni espliciti ed altri sottintesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un’escalation e che la guerra tra Russia esi trasformi in una guerra tra Russia e Nato, e ha inoltre respinto ancora una volta la consegna di missili da crociera a lungo raggio Taurus. Il premier ungherese Viktor Orban ha dichiarato di non sostenerlo perché “non è vantaggioso per l’Ungheria”. Per il premier slovacco Robert Fico, il Piano ucraino “rischia di scatenare la terza guerra mondiale”. Gli Stati Uniti non si sbilanciano. John Kirby, portavoce dell’amministrazione del presidente Joe Biden, glissa dicendo che “stiamo ancora analizzando il piano nei dettagli”.

