MotoGP, Sprint Race Australia: Martin inarrestabile, Bagnaia quarto, classifica sempre più complicata (Di sabato 19 ottobre 2024) Jorge Martin ha dominato la Sprint Race del Gran Premio d'Australia di MotoGP, aumentando il suo vantaggio in classifica generale su Francesco Bagnaia. Lo spagnolo, con una vittoria mai messa in discussione, ha consolidato il primo posto nella classifica iridata, portandosi a +16 punti sull'azzurro, che non è andato oltre il quarto posto. Gara senza storia, Bagnaia in difficoltà La gara ha visto Martin partire in modo eccellente, mantenendo senza sforzo la testa della corsa. Al contrario, Bagnaia ha faticato a tenere il passo del rivale spagnolo. Dopo un errore in curva 1, Marc Marquez è scivolato dall'iniziale seconda posizione all'ottavo posto, ma è riuscito a recuperare fino al secondo gradino del podio. In terza posizione si è piazzato Enea Bastianini, completando così il podio della Sprint Race.

