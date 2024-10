Monza a Verona, Nesta "Vincere per la classifica e la fiducia" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Ogni partita ti costringe a difficoltà diverse" Monza - Dopo sette gare di campionato il Monza non è ancora riuscito a centrare un successo, ma solamente quattro pareggi e tre sconfitte. Un cammino che non soddisfa nessuno, a partire da Nesta che, però, non cerca alibi: "La classifica rappresenta q Ilgiornaleditalia.it - Monza a Verona, Nesta "Vincere per la classifica e la fiducia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Ogni partita ti costringe a difficoltà diverse"- Dopo sette gare di campionato ilnon è ancora riuscito a centrare un successo, ma solamente quattro pareggi e tre sconfitte. Un cammino che non soddisfa nessuno, a partire dache, però, non cerca alibi: "Larappresenta q

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza - Nesta : “Il Verona ha dei difetti. Altrimenti sarebbe primo in classifica” - . Il nostro campionato è già iniziato, non comincia ora, è la classifica è già quella. The post Monza, Nesta: “Il Verona ha dei difetti. Lo ha detto Alessandro Nesta, allenatore del Monza, in conferenza stampa a due giorni dal match in casa del Verona: “Fin qui abbiamo avuto tanti infortuni e un calendario difficile. (Sportface.it)

Infortuni Monza - troppi giocatori fermi ai box. Nesta spera nel recupero di queste pedine - Nesta spera di recuperare queste pedine sfruttando la Pausa Nazionale Il Monza sta attraversando un periodo molto delicato in classifica: serve tempo, ma soprattutto recuperare tutti quegli infortuni che fino ad oggi si stanno dimostrando assai fatali per gli uomini di Alessandro Nesta. it, il […]. Infortuni Monza, troppi giocatori fermi ai box. (Calcionews24.com)

Monza - Nesta a rischio? Galliani fa chiarezza : «Fiducia assoluta» - Le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sulla posizione del tecnico Alessandro Nesta: fiducia nell’allenatore L’inizio di stagione è stato veramente traumatico, se si considera anche che la squadra veniva da un annata importante con Palladino approdato alla Fiorentina, ma il Monza vuole comunque tenere duro e non mollare nella lotta salvezza. (Calcionews24.com)