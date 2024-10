Metropolitanmagazine.it - Le prime reazioni a “Il Gladiatore 2” definiscono il film epico e malato, ma Ridley Scott pensa all’Oscar

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’attesissimo sequel del vincitore del premio come miglior“Il” (2000) sta facendo salire la posizione di, il suo regista candidato per tre volte, per vincere il suo ambito Academy Award. Inoltre, le star Paul Mescal e Denzel Washington sono ora contendenti nelle rispettive categorie di recitazione. Dopo aver ricevuto la sua prima nominationcome miglior attore per “Aftersun” (2022), Mescal potrebbe ritrovarsi di nuovo nella categoria per il suo ruolo da protagonista in “Il2”. Nel frattempo, Washington, che ha già vinto due Oscar come attore , potrebbe essere in lizza per un terzo, unendosi potenzialmente a una piccola lista di tre volte vincitori di recitazione, tra cui Frances McDormand, Jack Nicholson e Daniel Day-Lewis. Washington gareggerà nella corsa per l’attore non protagonista.