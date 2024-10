Clima estremo, summit in prefettura: rischio criticità per pioggia o neve (Di sabato 19 ottobre 2024) Ascoli, 19 ottobre 2024 – “La galleria Croce di Casale sarà riaperta entro il 20 dicembre”. Questo ha assicurato Anas partecipando ieri mattina ad un incontro che il prefetto di Ascoli Sante Copponi ha avuto a Comunanza coi sindaci di Comunanza, Arquata, Acquasanta, Montegallo, Montemonaco, Force e Rotella per l’esame delle problematiche e criticità riferite alla prossima stagione invernale. L’esigenza prospettata dal prefetto nell’introdurre la riunione era quella di fronteggiare nel modo migliore eventuali emergenze che dovessero insorgere nel territorio a seguito di nevicate consistenti con conseguenze sulla viabilità e sulla mobilità delle persone fragili e dei mezzi di soccorso sanitario. Ilrestodelcarlino.it - Clima estremo, summit in prefettura: rischio criticità per pioggia o neve Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ascoli, 19 ottobre 2024 – “La galleria Croce di Casale sarà riaperta entro il 20 dicembre”. Questo ha assicurato Anas partecipando ieri mattina ad un incontro che il prefetto di Ascoli Sante Copponi ha avuto a Comunanza coi sindaci di Comunanza, Arquata, Acquasanta, Montegallo, Montemonaco, Force e Rotella per l’esame delle problematiche eriferite alla prossima stagione invernale. L’esigenza prospettata dal prefetto nell’introdurre la riunione era quella di fronteggiare nel modo migliore eventuali emergenze che dovessero insorgere nel territorio a seguito di nevicate consistenti con conseguenze sulla viabilità e sulla mobilità delle persone fragili e dei mezzi di soccorso sanitario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Clima estremo, summit in prefettura: rischio criticità per pioggia o neve - Sindaci dell’Ascolano e tecnici a confronto per fronteggiare le emergenze: Croce di Casale riapre entro il 20 dicembre ... (ilrestodelcarlino.it)

Comunanza, il prefetto di Ascoli Piceno incontra i sindaci per criticità relative alla stagione invernale - Comunanza, il prefetto di Ascoli Piceno incontra i sindaci per criticità relative alla stagione invernale - picenotime.it - IT ... (picenotime.it)

Inverno e Protezione Civile: la Prefettura incontra i sindaci di Comunanza, Arquata, Acquasanta, Force, Montegallo, Montemonaco e Rotella - Per l’esame delle problematiche e criticità riferite alla prossima stagione. Ecco le modalità discusse nella riunione fra Prefetto e i primi cittadini ... (picenooggi.it)