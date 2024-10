Anteprima24.it - VIDEO/ Mister Enzo Maiuri a Punto C: “Benevento unico ad aver puntato davvero sui giovani”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Nel terzo appuntamento conC, il focus sulla Serie C di Anteprima24, è intervenuto l’ex tecnico del Sorrentoche nella sua lunga carriera da calciatore ha indossato anche la maglia del, ambiente del quale conserva sempre un ottimo ricordo. “In quella stagione – ha detto – perdemmo la finale play off contro il Crotone a Lecce. Io accusai quella sconfitta tantissimo perché nella semifinale di Sora fui espulso dopo che un avversario mi aveva colpito con uno sputo, ma io avrei dovuto mantenere i nervi saldi. Stetti male, poi, tutta l’estate per quell’episodio. Quando sono tornato a giocare contro illa Curva Sud mi ha donato una targa con la scritta ‘Un solo anno è bastato per farti entrare nei nostri cuori’. La conservo sempre e la guardo spesso, per me è una cosa bellissima.