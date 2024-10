Netflix, aumentano i prezzi in Italia e in Spagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Netflix ha aumentato da oggi in Italia e Spagna i prezzi degli abbonamenti, come annunciato in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre. La piattaforma ha motivato l’aumento dei prezzi con la volontà di essere ancora più competitiva e offrire una gamma più ampia di titoli ai suoi milioni di utenti. L’aumento riguarda tutti e tre i piani attualmente disponibili nei due Paesi. Il piano standard con annunci è passato da 5,49 euro al mese a 6,99 euro, il piano standard da 12,99 a 13,99 euro e il piano premium da 17,99 a 19,99 euro. “Stiamo lavorando per migliorare la nostra monetizzazione, perfezionando i nostri piani e i nostri prezzi – ha affermato Netflix – la chiave è garantire una gamma di prezzi e piani in grado di soddisfare diverse esigenze. Lapresse.it - Netflix, aumentano i prezzi in Italia e in Spagna Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha aumentato da oggi indegli abbonamenti, come annunciato in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre. La piattaforma ha motivato l’aumento deicon la volontà di essere ancora più competitiva e offrire una gamma più ampia di titoli ai suoi milioni di utenti. L’aumento riguarda tutti e tre i piani attualmente disponibili nei due Paesi. Il piano standard con annunci è passato da 5,49 euro al mese a 6,99 euro, il piano standard da 12,99 a 13,99 euro e il piano premium da 17,99 a 19,99 euro. “Stiamo lavorando per migliorare la nostra monetizzazione, perfezionando i nostri piani e i nostri– ha affermato– la chiave è garantire una gamma die piani in grado di soddisfare diverse esigenze.

