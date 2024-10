Morgan svela cosa pensa di Anna Lou a Ballando con le Stelle (Di venerdì 18 ottobre 2024) Morgan è stato uno dei concorrenti più discussi di una passata edizione di Ballando con le Stelle e in questi giorni, contattato da FanPage, ha rivelato quello che pensa di sua figlia Anna Lou Castoldi che è diventata a sua volta una concorrente. “In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna Lou nella trasmissione Ballando con le Stelle. È la sua prima volta in tv, ma a guardarla non si direbbe affatto. Al contrario, sembra perfettamente a suo agio, quasi come se fosse nata per stare sotto i riflettori. La sua naturalezza e disinvoltura mi hanno sorpreso, anche se pensavo di conoscerla bene. Anna Lou ha dimostrato una tale ricchezza interiore e una vastità di pensiero e cuore che continua a stupirmi. Il suo spirito sembra inesauribile, e questo, da padre, mi rende immensamente fiero. Biccy.it - Morgan svela cosa pensa di Anna Lou a Ballando con le Stelle Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stato uno dei concorrenti più discussi di una passata edizione dicon lee in questi giorni, contattato da FanPage, ha rivelato quello chedi sua figliaLou Castoldi che è diventata a sua volta una concorrente. “In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figliaLou nella trasmissionecon le. È la sua prima volta in tv, ma a guardarla non si direbbe affatto. Al contrario, sembra perfettamente a suo agio, quasi come se fosse nata per stare sotto i riflettori. La sua naturalezza e disinvoltura mi hanno sorpreso, anche sevo di conoscerla bene.Lou ha dimostrato una tale ricchezza interiore e una vastità di pensiero e cuore che continua a stupirmi. Il suo spirito sembra inesauribile, e questo, da padre, mi rende immensamente fiero.

