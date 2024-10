Dilei.it - Ferragnez, nessuno vuole comprare Villa Matilda sul Lago di Como: perché è ancora invenduta

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Cinque mesi enessun segno di un nuovo proprietario per. Nonostante il fascino deldie la fama che circonda Chiara Ferragni e Fedez, la loro elegante residenza di Pognana Lario rimane. Se pensavate che bastasse il richiamo delle celebrità per chiudere in fretta una compravendita di lusso, ripensateci. Michele Masneri de Il Foglio insinua che il chiacchiericcio sul divorzio in arrivo possa aver complicato la vendita, ma la verità è che qui i problemi sono ben più tangibili. Il costo, le difficoltà per raggiungere lae le ristrutturazioni che non sono piaciute ai possibili acquirenti sono i motivi principali per i quali la