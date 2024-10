Simposio Ri.MED a Palermo, la salute e l'umore passano dalla "pancia" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Palermo - I più recenti studi scientifici indicano che esiste una correlazione tra la comunità invisibile di batteri, virus e funghi presenti nel nostro intestino e il corretto funzionamento del sistema immunitario, ma non solo: dalla "pancia" passano ansie e depressione e persino l'insorgenza di un Ilgiornaleditalia.it - Simposio Ri.MED a Palermo, la salute e l'umore passano dalla "pancia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)- I più recenti studi scientifici indicano che esiste una correlazione tra la comunità invisibile di batteri, virus e funghi presenti nel nostro intestino e il corretto funzionamento del sistema immunitario, ma non solo:ansie e depressione e persino l'insorgenza di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simposio Ri.MED a Palermo - la salute e l'umore passano dalla "pancia" - PALERMO - I più recenti studi scientifici indicano che esiste una correlazione tra la comunità invisibile di batteri, virus e funghi presenti nel nostro intestino e il corretto funzionamento del sistema immunitario, ma non solo: dalla "pancia" passano ansie e depressione e persino l'insorgenza di un . (Ilgiornaleditalia.it)

Simposio Ri.MED a Palermo - la salute e l'umore passano dalla “pancia” - Si è discusso di prevenzione e di cosa fare per avere un microbiota sano (principalmente mangiare alimenti sani e variegati), ma anche di ricerca di genere: la prof. . MED in costruzione a Carini. PALERMO (ITALPRESS) – I più recenti studi scientifici indicano che esiste una correlazione tra la comunità invisibile di batteri, virus e funghi presenti nel nostro intestino e il corretto funzionamento ... (Iltempo.it)

Simposio Ri.MED a Palermo - la salute e l'umore passano dalla “pancia” - Per il primo simposio in veste di direttore scientifico Superti-Furga ha scelto il cibo quale elemento esogeno che interagisce con la salute umana: lo studio di questa interazione permetterà di identificare nuovi trattamenti preventivi, diagnostici e terapeutici mirati, anche in prospettiva dell'apertura del centro di ricerca Ri. (Liberoquotidiano.it)