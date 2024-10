Parco Loriedo, via alla riqualificazione con i soldi dei privati: ecco quanto si può guadagnare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Era stato chiuso nel 2017. Nel 2023 stava per riaprire ma un incendio aveva fermato tutto. Questa, però, sembra essere la volta buona per riconsegnare a Colli Aniene l’ex punto ristoro di piazzale Loriedo. Il Comune di Roma ha pubblicato un avviso pubblico per cercare privati interessati a Romatoday.it - Parco Loriedo, via alla riqualificazione con i soldi dei privati: ecco quanto si può guadagnare Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Era stato chiuso nel 2017. Nel 2023 stava per riaprire ma un incendio aveva fermato tutto. Questa, però, sembra essere la volta buona per riconsegnare a Colli Aniene l’ex punto ristoro di piazzale. Il Comune di Roma ha pubblicato un avviso pubblico per cercareinteressati a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Roma si cercano proposte per la rigenerazione urbana del Parco di Piazza Loriedo fino al 2024 - Lavori come questi sono fondamentali per combattere il degrado urbano e promuovere un uso sostenibile delle risorse. Tra i servizi ipotizzati ci sono una ludoteca per i bambini, spazi di coworking per professionisti e un punto ristoro che possa servire come luogo di incontro e socializzazione. L’intervento di rigenerazione deve seguire un approccio ecosostenibile e rispettare i criteri ambientali ... (Gaeta.it)