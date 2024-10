Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires a 31 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex membro degli One Direction, è deceduto a 31 anni per una caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nacion, mercoledì pomeriggio, la polizia della capitale argentina ha ricevuto una richiesta di intervento a causa di un uomo in stato di agitazione, presumibilmente sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo di Payne riverso per strada. Le autorità hanno aperto un'indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita. «Purtroppo aveva lesioni gravissime e abbiamo dovuto constatare la morte, non c'era possibilità di rianimazione», ha riferito a El Tiempo il personale di soccorso giunto sul posto. Panorama.it - Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires a 31 anni Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex membroOne, è deceduto a 31per una caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nacion, mercoledì pomeriggio, la polizia della capitale argentina ha ricevuto una richiesta di intervento a causa di un uomo in stato di agitazione, presumibilmente sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo diriverso per strada. Le autorità hanno aperto un'indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita. «Purtroppo aveva lesioni gravissime e abbiamo dovuto constatare la morte, non c'era possibilità di rianimazione», ha riferito a El Tiempo il personale di soccorso giunto sul posto.

