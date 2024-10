Inter: il Bayern Monaco e i due club di Manchester su Dimarco (Di giovedì 17 ottobre 2024) In Europa è scoppiata la Dimarco-mania. Il rendimento che l`esterno italiano sta avendo alla corte di Simone Inzaghi con l`Inter e in Nazionale Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) In Europa è scoppiata la-mania. Il rendimento che l`esterno italiano sta avendo alla corte di Simone Inzaghi con l`e in Nazionale

ESCLUSIVA IN – Marcolin : «Ora c’è il cross alla Dimarco! L’Inter? Non fa calcoli» - La prerogativa di Dimarco, che è quella che mi stupisce tuttora e anche quando stava al Verona, è che lui gioca spensierato. Ho fatto la partita dell’anno scorso quando l’Inter rimontò vincendo 2-4. Lautaro Martinez è fisico, aggressivo, ti ruba il tempo ma non è Romelu Lukaku. Anche se le scelte sembrano chiare: Lautaro, Thuram e anche Taremi sta guadagnando fiducia nell’allenatore. (Inter-news.it)

Dimarco rianima il mercato dell’Inter : i ”rischi” della Top-10 nel ruolo - Un bene per l’Inter… ma fino a un certo punto. Ed è destinato ad aumentare. L’ultimo prolungamento è datato nemmeno un anno fa (30 dicembre 2023, ndr). Il miglior prodotto del vivaio dell’Inter pecca un po’ se schierato centralmente, in marcatura se in difesa e fisicamente se a centrocampo. Quanti giocatori possono essere paragonati a Dimarco oggi? E soprattutto, quali? La lista è lunga ma ... (Inter-news.it)

Padovan : «Italia - principi di gioco dell’Inter. Dimarco di livello assoluto!» - PRESTAZIONI IN AZZURRO – Giancarlo Padovan ha parlato così delle due sfide dell’Italia facendo riferimento ai nerazzurri: «Di queste partite dell’Italia chi ne beneficia è l’Inter perché la prestazione di Dimarco di livello assoluto, anche meglio di chi ha fatto i gol. Dimarco di livello assoluto!») © Inter-News. (Inter-news.it)