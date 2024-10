Liberoquotidiano.it - Farmaci, Gemmato: "Da comparto equivalenti grande contributo per Ssn"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - "Quello che arriva daldeinon è un allarme, ma una constatazione. Indubbiamente questo settore ha contribuito a migliorare le performance del nostro Servizio sanitario nazionale, poiché facendo spendere meno per la farmaceutica ha consentito di investire quelle cifre in cura e in altro. La mia presenza qui, a nome del Governo, vuole testimoniare la vicinanza al mondo del farmaco equivalente, e anche la prospettiva di fiducia che vogliamo dare, vedendo con positività all'enorme ricerca scientifica che in questi anni sta subendo una incredibile accelerazione e che consente di curare meglio gli italiani".