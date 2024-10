Sciopero venerdì 18 ottobre, chi si ferma in Toscana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Il sindacato intercategoriale Cobas ha proclamato per venerdì 18 ottobre uno Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Lo stop è di 24 ore, ma sono esclusi i settori sanità pubblica e socio-sanitari-assistenziali, le imprese che svolgono attività ferroviarie e Rfi. Lo Sciopero quindi non interessa i treni, né Autolinee Toscane e Gest, in quanto le sigle Al e Si Cobas, che hanno proclamato per la stessa giornata lo Sciopero del trasporto pubblico locale, non sono presenti in azienda. A queste mobilitazioni si aggiunge lo Sciopero generale unitario del settore automotive con manifestazione a Roma. Quali sono i servizi a rischio I maggiori disagi si potranno verificare negli uffici pubblici, nei servizi di sportello delle aziende sanitarie, a scuola e nelle università, nelle biblioteche e musei della Toscana. Lanazione.it - Sciopero venerdì 18 ottobre, chi si ferma in Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 162024 – Il sindacato intercategoriale Cobas ha proclamato per18unogenerale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Lo stop è di 24 ore, ma sono esclusi i settori sanità pubblica e socio-sanitari-assistenziali, le imprese che svolgono attività ferroviarie e Rfi. Loquindi non interessa i treni, né Autolinee Toscane e Gest, in quanto le sigle Al e Si Cobas, che hanno proclamato per la stessa giornata lodel trasporto pubblico locale, non sono presenti in azienda. A queste mobilitazioni si aggiunge logenerale unitario del settore automotive con manifestazione a Roma. Quali sono i servizi a rischio I maggiori disagi si potranno verificare negli uffici pubblici, nei servizi di sportello delle aziende sanitarie, a scuola e nelle università, nelle biblioteche e musei della

