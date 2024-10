Gaeta.it - Perchè la clientela dei cartomanti è perlopiù formata da donne?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Risulta spesso imbarazzante ammettere di aver richiesto a un cartomante un consulto volto alla soluzione dei contrasti vissuti col proprio partner. Tale disagio nasce dal fatto che il dibattito pubblico incentrato su questa figura professionale considera i suoi clienti come persone deboli, disperate e spesso ignoranti. A sminuire la personalità di chi si rivolge agli operatori esoterici, interviene la convinzione che dalla lettura dei tarocchi non possano mai derivare predizioni attendibili sul futuro. Non si accetta, quindi, che l’interpretazione delle carte rappresenti uno strumento conoscitivo capace di anticipare il verificarsi di eventi futuri.