Latina, il sindaco Celentano consegna i tesserini a 16 nuovi ispettori ambientali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latina, 16 ottobre 2024– consegnati dal sindaco Matilde Celentano e l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, i tesserini ai neo ispettori ambientali. Si tratta dei 16 volontari che hanno completato il corso di formazione tenuto dalla Polizia Locale in seguito alla procedura di selezione avviata dal Comune di Latina. Nei prossimi giorni termineranno la formazione e ne entreranno in servizio altri quattro. Gli ispettori ambientali daranno una mano alla Polizia Locale e agli ispettori ABC e si occuperanno di sensibilizzazione, informazione, nonché prevenzione e segnalazione dei reati in materia ambientale con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024–ti dalMatildee l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, iai neo. Si tratta dei 16 volontari che hanno completato il corso di formazione tenuto dalla Polizia Locale in seguito alla procedura di selezione avviata dal Comune di. Nei prossimi giorni termineranno la formazione e ne entreranno in servizio altri quattro. Glidaranno una mano alla Polizia Locale e agliABC e si occuperanno di sensibilizzazione, informazione, nonché prevenzione e segnalazione dei reati in materia ambientale con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Celentano denuncia gli attacchi di body shaming sui social : sindaco di Latina pronta ad adire le vie legali - Tuttavia, ha anche specificato che, anche qualora avesse scelto la chirurgia estetica, questo non giustificherebbe alcuna derisione o giudizio. Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha annunciato la possibilità di ricorrere alle vie legali a causa dei continui attacchi personali ricevuti sui social network. (Dayitalianews.com)

Celentano denuncia gli attacchi di body shaming sui social : sindaco di Latina pronta ed adire le vie legali - La Celentano ha sottolineato come sia inaccettabile essere giudicata non per il suo operato, ma sulla base di sospetti riguardo l’uso della chirurgia estetica. “Ce n’è abbastanza per spingere chiunque a ricorrere alle vie legali,” ha concluso il sindaco. “Le donne devono poter fare le proprie scelte senza essere giudicate. (Dayitalianews.com)

Il sindaco di Latina contro le offese social : Matilde Celentano pronta a tutelarsi legalmente - La sindaca ha specificato che, sebbene sia consapevole di ricevere critiche come personaggio pubblico, “non è accettabile che si perpetuino attacchi così personali e gratuiti. ” Gli attacchi rivolti alle donne riguardo il loro aspetto fisico possono essere sintomo di un contesto culturale che promuove l’ideale della bellezza a scapito della salute e del benessere. (Gaeta.it)