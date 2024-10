Ultimo annuncia la terza data romana del 2025: sarà il decimo concerto all’Olimpico (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dieci volte allo Stadio Olimpico di Roma. Ultimo annuncia oggi la terza data romana (13 luglio 2025) del live previsto per la prossima estate, terza tripletta estiva consecutiva nello stadio della sua città, nove date che aggiunte al primo Olimpico del 2019 gli valgono un record, vero e proprio traguardo di carriera, a Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dieci volte allo Stadio Olimpico di Roma.oggi la(13 luglio) del live previsto per la prossima estate,tripletta estiva consecutiva nello stadio della sua città, nove date che aggiunte al primo Olimpico del 2019 gli valgono un record, vero e proprio traguardo di carriera, a

