Minorenne si schianta con un SUV contro un’altra auto | è in condizioni gravissime

Un grave incidente stradale si è verificato al km 12+600 della S.S. 534, rendendo necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, precisamente i distaccamenti di Castrovillari e Rossano che sono al lavoro dalle 6:00 di questa mattina 15 ottobre. Le dinamiche dell'incidente: Minorenne perde il controllo del SUV Al momento si sta ancora ricostruendo l'incidente ma, dai primi rilievi, sembra che un Minorenne alla guida di un SUV Toyota per motivi ancora da accertare abbia perso il controllo del mezzo finendo in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso e impattando contro un altro veicolo che stava sopraggiungendo. La peggio l'ha avuta proprio il Minorenne, finito incastrato nell'auto e rimasto gravemente ferito. Al momento la S.S.

Cosenza - perde controllo Suv e si schianta : gravissimo minorenne - Il suv si è scontrato con un altro veicolo. Un minorenne si è messo alla guida di un Suv e ne ha perso il controllo, impattando contro un’altra vettura. Il ragazzo, alla guida di un suv Toyota, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura invadendo la corsia opposta in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso. (Lapresse.it)

Foggia - si schianta contro un albero e muore : minorenne guida senza patente - A Foggia è andata in scena l'ennesima tragedia stradale con un ragazzo che ha perso la vita, andandosi a schiantare contro un albero L'articolo Foggia, si schianta contro un albero e muore: minorenne guida senza patente proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)