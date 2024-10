Friuli Venezia Giulia: il bilancio bis destina un’importante fetta di fondi alla sanità (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un intervento a Trieste, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato l’assegnazione di una significativa porzione del bilancio bis alla sanità regionale. Con un valore complessivo superiore ai 260 milioni di euro, l’assestamento di bilancio autunnale si propone di rafforzare i servizi esistenti e adeguare le strutture alle necessità attuali. Le priorità dell’assestamento di bilancio Durante i lavori del Consiglio regionale, Fedriga ha evidenziato come il bilancio bis rappresenti una componente cruciale della strategia complessiva della giunta per affrontare le sfide del settore sanitario. “Una parte importante di risorse, la metà, sarà destinata alla sanità,” ha dichiarato il governatore. Gaeta.it - Friuli Venezia Giulia: il bilancio bis destina un’importante fetta di fondi alla sanità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un intervento a Trieste, il presidente del, Massimiliano Fedriga, ha annunciato l’assegnazione di una significativa porzione delbisregionale. Con un valore complessivo superiore ai 260 milioni di euro, l’assestamento diautunnale si propone di rafforzare i servizi esistenti e adeguare le strutture alle necessità attuali. Le priorità dell’assestamento diDurante i lavori del Consiglio regionale, Fedriga ha evidenziato come ilbis rappresenti una componente cruciale della strategia complessiva della giunta per affrontare le sfide del settore sanitario. “Una parte importante di risorse, la metà, saràta,” ha dichiarato il governatore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica - la ripartizione dei posti per la regione Friuli Venezia Giulia - 1327 e n. . L'articolo Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per la regione Friuli Venezia Giulia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 1328, procedura riservata al personale con 36 mesi di servizio. L'USR Friuli Venezia Giulia ha reso nota la ripartizione dei posti per i concorsi straordinari di insegnanti di religione cattolica ... (Orizzontescuola.it)

Rilanciamo l'economia solidale in Friuli Venezia Giulia - la conferenza - Venerdì 25 ottobre, ore 18. . 00-20:30, a Udine, presso il Parco Sant’Osvaldo, in via Pozzuolo 330 (piano terra, sala riunioni del padiglione DSM). . . L'economia solidale è la chiave per. Rilanciamo l'economia solidale in Friuli Venezia Giulia! Benefici, sfide e pratiche per comunità territoriali. (Udinetoday.it)

Il Tar dà ragione al gruppo Danieli - la Regione Friuli-Venezia Giulia dovrà dare i nomi dei firmatari della petizione contro una acciaieria - Ora siamo di fronte ad un incredibile ribaltamento della realtà: una azienda pretende di contrastare l’interesse pubblico di un’intera comunità e delle istituzioni regionali dalle quali ci aspettiamo reazioni adeguate alla gravità del caso”. L’avvocato Carlo Monai, legale dei Comitati “No acciaieria” avverte il rischio di un indebolimento dell’esercizio politico del cittadino. (Ilfattoquotidiano.it)