Insulti e inviti alla violenza sui social contro gli agenti impegnati in via Curtatone: denunciato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Varese, 14 ottobre 2024 – Offese e Insulti nei confronti delle forze dell’ordine. Persino inviti alla violenza contro polizia e carabinieri, da prendere a bersaglio perché ritenuti responsabili – a suo dire – di condotte illecite. La polizia di Stato di Gallarate, dopo un’attività di monitoraggio delle piattaforme social, ha identificato e denunciato con l’accusa di istigazione a delinquere e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate un 67enne residente a Varese. Offensivo e convinto L’uomo, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato numerosissimi post e commenti infarciti di diverse frasi oltraggiose, denigratorie e offensive nei confronti delle forze di polizia. Ad agenti e carabinieri, nei messaggi finiti in rete, si attribuiscono condotte violente e illecite, tali da screditare l’immagine intera dell’istituzione. Ilgiorno.it - Insulti e inviti alla violenza sui social contro gli agenti impegnati in via Curtatone: denunciato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Varese, 14 ottobre 2024 – Offese enei confronti delle forze dell’ordine. Persinopolizia e carabinieri, da prendere a bersaglio perché ritenuti responsabili – a suo dire – di condotte illecite. La polizia di Stato di Grate, dopo un’attività di monitoraggio delle piattaforme, ha identificato econ l’accusa di istigazione a delinquere e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate un 67enne residente a Varese. Offensivo e convinto L’uomo, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato numerosissimi post e commenti infarciti di diverse frasi oltraggiose, denigratorie e offensive nei confronti delle forze di polizia. Ade carabinieri, nei messaggi finiti in rete, si attribuiscono condotte violente e illecite, tali da screditare l’immagine intera dell’istituzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Insulti e inviti alla violenza sui social contro gli agenti impegnati in via Curtatone: denunciato - L’autore dei virulenti attacchi è un sessantasettenne residente a Varese. Nei suoi post accusa le forze dell’ordine, in particolare quelle intervenute nella vicenda gallaratese, di ogni nefandezza ... (ilgiorno.it)

Robot aspirapolvere impazziti rincorrono cani e lanciano insulti razzisti - Incidenti insoliti con i robot aspirapolvereRecentemente, una serie di eventi bizzarri ha coinvolto i robot aspirapolvere, creando una preoccupante at ... (assodigitale.it)

Insulti razzisti in Eccellenza, squadra abbandona il campo - Jairo Allegria, attaccante colombiano dello Jonica, ha messo in scena una plateale protesta durante la gara di campionato fra la sua squadra e il Città di Avola, che a cinque minuti dalla fine vinceva ... (ansa.it)