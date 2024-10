Ilrestodelcarlino.it - Alluvionati, l’ora della protesta

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) I comitati deglie franati’Emilia-Romagna, riuniti nel VAD, insieme agli Agricoltori Italiani e Agricoltori Attivi Romagnoli, stanno definendo gli ultimi elementimanifestazione che si terrà giovedì alle 10 a Bologna, in piazzale Aldo Moro, davanti alla sedeRegione Emilia-Romagna, per ribadire concetti fondamentali per il futuro delle popolazioni colpite dalle alluvioni e dai dissesti idrogeologici del 2 maggio, 16, 17 e 18 maggio 2023, e del 17 settembre 2024: la necessità di mettere urgentemente in sicurezza del territori e la sburocratizzazione delle pratiche per i risarcimenti. La manifestazione era già stata prevista per giovedì scorso, 8 ottobre, ma è stata rinviata di una settimana per evitare la concomitanza con alcune manifestazioni fieristiche che avrebbero potuto creare problemi di traffico e parcheggio.