Stanley Tucci approva il sequel de Il diavolo veste Prada: "Ci divertiremmo tantissimo" (Di domenica 13 ottobre 2024) L'attore tornerebbe molto volentieri in un secondo capitolo dopo diciotto anni dall'uscita del film. Stanley Tucci ha confessato di essere entusiasta all'idea di realizzare un sequel de Il diavolo veste Prada. Intervistato da People, l'attore ha affrontato la possibilità di tornare nei panni del direttore artistico Nigel Kipling, dopo che ad inizio anno è stato annunciato un seguito. "Se succederà posso solo dire che sarò felice" ha esclamato Tucci nel corso della chiacchierata con il magazine, in relazione ad un possibile ritorno in uno dei personaggi più amati della sua lunga carriera sullo schermo. Ritorno a Runway "Penso che ci divertiremmo tantissimo" ha spiegato l'attore "Ho fatto molti film, probabilmente quasi 100, e non Movieplayer.it - Stanley Tucci approva il sequel de Il diavolo veste Prada: "Ci divertiremmo tantissimo" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'attore tornerebbe molto volentieri in un secondo capitolo dopo diciotto anni dall'uscita del film.ha confessato di essere entusiasta all'idea di realizzare unde Il. Intervistato da People, l'attore ha affrontato la possibilità di tornare nei panni del direttore artistico Nigel Kipling, dopo che ad inizio anno è stato annunciato un seguito. "Se succederà posso solo dire che sarò felice" ha esclamatonel corso della chiacchierata con il magazine, in relazione ad un possibile ritorno in uno dei personaggi più amati della sua lunga carriera sullo schermo. Ritorno a Runway "Penso che ci" ha spiegato l'attore "Ho fatto molti film, probabilmente quasi 100, e non

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assassina - la pasta benedetta da Stanley Tucci (e Lolita Lobosco) che uccide le ricette baresi tradizionali - Massimo dell’Erba, presidente dell’Accademia, e i pochi amici affiliati, sperimentano varie ricette fino a trovare quella ideale che si raggiunge solo con la risottatura della pasta, ovvero la cottura nel sugo partendo dallo spaghetto crudo. La vera novità sta nella tecnica di cottura. La differenza è che stavolta sta succedendo sotto i nostri occhi. (Gamberorosso.it)

Conclave : il trailer ufficiale del film con Ralph Fiennes - Stanley Tucci - Sergio Castellitto e Isabella Rossellini - Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una ... (Nerdpool.it)

Ascoli grandi firme : dopo Russell Crowe - c’è la visita di Stanley Tucci -  Attualmente è conduttore di un programma di viaggi e cucina sulla Bbc che si chiama 'Stanley Tucci: searching for Italy', andato in onda la prima volta a febbraio 2021.  L'attore e regista statunitense ha origini italiane, in quanto suo nonno, Stanislao Tucci, era di Marzi, in provincia di Cosenza, mentre la nonna, Teresa Pisani, era nativa di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. (Ilrestodelcarlino.it)