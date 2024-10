Inter-news.it - Sorride l’Inter: Thuram, allarme rientrato in Francia. La situazione

(Di sabato 12 ottobre 2024)in casa Inter. Marcustorna a disposizione del Ct della nazionale francese. Per l’attaccante delsi prospetta un anno da protagonista. RIENTRO – Un pomeriggio di sorrisi in casa Inter. Ad Appiano Gentili sono arrivate notizie confortante dallo staff medico della Nazionale francese. Dopo la botta rimediata nell’ultimo incontro in Serie A contro il Torino, per Marcussi erano accese le sirene in vista della gara contro Israele. Ad oggi però, nulla di complicato e un allrame che è subito. Marcuspotrà giocare sin da l primo minuto nella sfida contro il Belgio. Per laquesta è un’ottima notizia: Dechamps ritrova uno degli attaccanti più prolifici di inizio anno.