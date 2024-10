Patrimonio architettonico Unife, ok al restauro di Palazzo Contughi Gulinelli (Di sabato 12 ottobre 2024) Via libera dalla Regione al progetto esecutivo per il restauro e il miglioramento sismico di Palazzo Contughi Gulinelli, storico edificio dell’Ateneo estense situato nel comparto di via Savonarola. Il progetto per l’edificio è il più recente esito di una strategia sviluppata grazie a una Ferraratoday.it - Patrimonio architettonico Unife, ok al restauro di Palazzo Contughi Gulinelli Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Via libera dalla Regione al progetto esecutivo per ile il miglioramento sismico di, storico edificio dell’Ateneo estense situato nel comparto di via Savonarola. Il progetto per l’edificio è il più recente esito di una strategia sviluppata grazie a una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fontana di Palazzo Tozzoni - si parte. Affidati i lavori per il restauro - Il periodo di raccolta delle firme è stato utile anche per ampliare la conoscenza rispetto alla storia del palazzo e della fontana e altrettanto potrà esserlo il periodo in cui verranno svolti i lavori. Nella fontana ‘a vasca’ confluiva un ramo del Canale dei Mulini, sul quale i conti Tozzoni vantavano un privilegio di utilizzo. (Ilrestodelcarlino.it)

Giardino Romantico di Palazzo Reale - al via i lavori di restauro - «E’ una temporanea rinuncia per i visitatori del giardino storico, aperto gratuitamente tutti i giorni della settimana, che rappresenta un prezioso polmone verde nel centro della città – ricorda il direttore Mario Epifani -. L’area sarà chiusa al pubblico almeno fino alla primavera del prossimo anno. (Ildenaro.it)

Napoli - chiude il Giardino Romantico di Palazzo Reale : al via i lavori di restauro - L’idea del progettista Marco Ferrari è quello di ridare splendore ad uno dei polmoni verdi della città, nonché pezzo di storia di Napoli. Al via i lavori di ristrutturazione del Giardino Romantico di Palazzo Reale, che risale ai primi dell’800. Napoli, chiude il grande giardino di Palazzo Reale per lavori di ristrutturazione All’interno dell’area vi sono […] L'articolo Napoli, chiude il ... (Teleclubitalia.it)

Poldi Pezzoli Milano, al via restauro dal vivo del 'Ritratto di giovane donna' - Un’opportunità unica per tutti i visitatori di seguire da vicino e 'in diretta' l’intervento dei restauratori, comprendere l’importanza della diagnostica per immagini applicata alle opere d’arte e il ... (adnkronos.com)

Riposto, oggi e domani 13 ottobre tornano le Giornate Fai d’Autunno con la visita esclusiva a Palazzo Nicotra. - Tornano anche quest’anno le Giornate Fai d’Autunno, in programma sabato oggi e domenica 13 ottobre, organizzate dal gruppo Giarre – Riposto. Un’occasione unica per scoprire dimore storiche, ... (lavocedellisola.it)

Monza, la Fondazione Morandi trova casa all’ex Centro di controllo della Rai - La realtà benefica farà sorgere un hospice per bambini affetti da malattie terminali. In via Lissoni, una seconda sede, un centro polifunzionale aperto alla comunità. Progetti anche in ambito sportivo ... (mbnews.it)