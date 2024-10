Napoli, rapina donna di un’auto e la trascina per metri: arrestato 47enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Incastrato dai lettori di targa dopo aver rapinato una donna dell’auto e averla trascinata per metri. In manette è finito un 47enne napoletano con precedenti di Polizia. Napoli, rapina donna di un’auto e la trascina per metri: arrestato 47enne Le indagini degli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno preso il via dalla denuncia sporta da L'articolo Napoli, rapina donna di un’auto e la trascina per metri: arrestato 47enne Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, rapina donna di un’auto e la trascina per metri: arrestato 47enne Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Incastrato dai lettori di targa dopo averto unadell’auto e averlata per. In manette è finito unnapoletano con precedenti di Polizia.die laperLe indagini degli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno preso il via dalla denuncia sporta da L'articolodie laperTeleclubitalia.

