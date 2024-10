Inter-news.it - Dimarco, tempo al tempo: ‘Adesso è tra i migliori al mondo’ – CdS

(Di sabato 12 ottobre 2024) Federicoci ha messo qualche anno in più per emergere, ma adesso, come sottolinea il Corriere dello Sport, è tra ial mondo nel suo ruolo. L’Inter se lo gode. PERCORSO – Rispetto a qualche suo collega, ci ha messo probabilmente qualche anno in più per emergere e sbocciare definitivamente. Ma Federicoè l’emblema di come non bisogna mai bruciare le tappe e che con ili veri valori emergono. Detto fatto. L’ascesa diall’Inter è avvenuta in maniera graduale, attraverso il lavoro, l’impegno e la fiducia. Il tutto grazie anche a Simone Inzaghi, che tre anni fa decide di tenerlo a Milano e non farlo più partire in prestito. Da vice Ivan Perisic e all’occorrenza braccetto mancino, Dimash si è preso colla maglia del titolare come laterale tutta fascia: oggi è tra ial mondo. Un fuoriclasse nel ruolo.