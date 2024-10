"Voleva pagarmi per fare sesso e si è masturbato davanti a me": racconto choc di una 14enne in aula (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Mi ha proposto più volte di fare sesso e si è masturbato davanti a me. In una circostanza mi ha toccata. Mia mamma, invece, non c'entra. Mi sono fatta male da sola con il coltello, non è stata lei a colpirmi". La ragazzina di 14 anni conferma le accuse di violenza sessuale e tentata violenza Agrigentonotizie.it - "Voleva pagarmi per fare sesso e si è masturbato davanti a me": racconto choc di una 14enne in aula Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Mi ha proposto più volte die si èa me. In una circostanza mi ha toccata. Mia mamma, invece, non c'entra. Mi sono fatta male da sola con il coltello, non è stata lei a colpirmi". La ragazzina di 14 anni conferma le accuse di violenza sessuale e tentata violenza

"Per far dimagrire Berlusconi mi finsi un medico indiano. Gli imposi di non fare sesso con Veronica Lario che non la prese bene" : lo scherzo di Marco Columbro. Marco Columbro è uno degli ospiti di Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", nella puntata in onda domani, sabato 12 Ottobre, in seconda serata su Rai 1. E poi lo scherzo: "Così fece, la chiamò ed io mi dovetti fingere di essere un medico indiano. C'era una 500 che aveva trovato lì fuori, che aveva preso e non so nemmeno di chi fosse, ci infilammo dentro ed andammo insieme al mercato".

I contrattempi sui voli - l'assessore regionale : «Faremo più controlli». «Ora si dovrà alzare il livello di attenzione». È questa la posizione dell?assessore regionale ai trasporti, Debora Ciliento, in merito ai due episodi che a distanza...

"Ho fatto sesso su Facetime con uno sconosciuto - poi ho scoperto che è un pezzo grosso del mio studio. Non so che fare" : l'appello di una avvocatessa. Una avvocatessa disperata si è rivolta alla rubrica del Daily Mail "Dear Jane" per cercare conforto e soprattutto avere un consiglio su come comportarsi dopo una scoperta scioccante. Jane va subito al concreto: "Probabilmente un terribile errore avere una relazione con lui mentre lavori nella stessa azienda.