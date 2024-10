Uccise a coltellate il padre violento, al via il processo per Makka: “Ma non potrà tornare a scuola” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è aperto ieri ad Alessandria il processo a carico di Makka S., la 19enne che il marzo dello scorso anno Uccise a coltellate il padre che da tempo vessava lei e la madre a Nizza Monferrato. Negata la richiesta di far tornare la ragazza a scuola in presenza dotandola di braccialetto elettronico. Fanpage.it - Uccise a coltellate il padre violento, al via il processo per Makka: “Ma non potrà tornare a scuola” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è aperto ieri ad Alessandria ila carico diS., la 19enne che il marzo dello scorso annoilche da tempo vessava lei e la madre a Nizza Monferrato. Negata la richiesta di farla ragazza a scuola in presenza dotandola di braccialetto elettronico.

