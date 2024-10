Tennis: Torneo Shanghai. Fritz in semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Battuto Goffin, ora uno fra Djokovic e Mensik ROMA - Taylor Fritz raggiunge le semifinali del "Rolex Shanghai Masters", Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Lo statunitense, testa di serie numero 7, ha sconfitto 6-3 6-4 Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Shanghai. Fritz in semifinale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Battuto Goffin, ora uno fra Djokovic e Mensik ROMA - Taylorraggiunge le semifinali del "RolexMasters", Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Lo statunitense, testa di serie numero 7, ha sconfitto 6-3 6-4

