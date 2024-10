Lo Studio Legale Coviello & Partners vince il premio ‘Le Fonti Awards Milano 2024’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 10 Ottobre 2024, a Milano presso il Palazzo Borsa Valori, lo Studio Legale Coviello & Partners Amato specializzato nella tutela di marchi brevetti e design, è stato premiato come miglior Studio Legale dell’anno nel settore Proprietà Intellettuale. L’avvocato Carmine Coviello, titolare dello Studio, è specializzato nella tutela internazionale di Marchi, Brevetti, Design e Proprietà Intellettuale. Lo Studio Coviello & Partners, offre una vasta esperienza Legale e nel campo del diritto industriale e proprietà intellettuale. La squadra è composta da diversi professionisti, provenienti delle aree del diritto, economia e design che si impegnano a fornire consulenza e assistenza strategica alle aziende, implementando le strategie di internazionalizzazione e ricerca di nuove opportunità di business. Anteprima24.it - Lo Studio Legale Coviello & Partners vince il premio ‘Le Fonti Awards Milano 2024’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 10 Ottobre 2024, apresso il Palazzo Borsa Valori, loAmato specializzato nella tutela di marchi brevetti e design, è stato premiato come migliordell’anno nel settore Proprietà Intellettuale. L’avvocato Carmine, titolare dello, è specializzato nella tutela internazionale di Marchi, Brevetti, Design e Proprietà Intellettuale. Lo, offre una vasta esperienzae nel campo del diritto industriale e proprietà intellettuale. La squadra è composta da diversi professionisti, provenienti delle aree del diritto, economia e design che si impegnano a fornire consulenza e assistenza strategica alle aziende, implementando le strategie di internazionalizzazione e ricerca di nuove opportunità di business.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avvocato aggredito e picchiato da due clienti (padre e figlio) nel suo studio legale - incontro di lavoro trasformato in un incubo - TREVISO - Aggredito e picchiato da due clienti nel suo studio legale a poca distanza dal Tribunale. È accaduto a un avvocato trevigiano quando giovedì mattina ha ricevuto uno... (Ilgazzettino.it)

Studio Legale Navach : tutela legale per invalidità civile - ecco come difendere i propri diritti - “La legge italiana prevede specifiche forme di tutela per proteggere i cittadini affetti da infermità fisiche o mentali che compromettono la loro capacità lavorativa […]. L’avvocato barese Massimo Navach con studi legali a Bari Roma e Milano è un valido e sicuro supporto nel riconoscimento dei diritti in caso di negata invalidità civile Bari, 3 ottobre 2024. (Sbircialanotizia.it)

Nasce Nius - il nuovo studio legale e di consulenza strategica dedicato al mondo del lavoro - Tra le più attive professioniste del settore, ha ricoperto il ruolo di partner nei dipartimenti labour di alcuni degli studi più importanti del panorama nazionale. com. E grazie all’incredibile risultato del lavoro tra creatività umana e intelligenza artificiale tutto questo è nel nome che ci siamo dati. (Bergamonews.it)