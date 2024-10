Thesocialpost.it - Libano, Israele colpisce postazioni Unifil

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le forze armate israeliane (IDF) hanno colpito con colpi di artiglieria tredellanel sud del, incluso un attacco vicino alla base principale dell’organizzazione a Naqoura. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione, caratterizzato da intensi scontri trae il movimento sciita Hezbollah. Cos’è? La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in) è stata istituita nel 1978 con il compito di monitorare il ritiro delle truppe israeliane dal sud dele ripristinare la pace nella regione. Dopo la guerra trae Hezbollah del 2006, il mandato dell’è stato esteso per includere il monitoraggio del cessate il fuoco e il supporto alle forze armate libanesi nel sud del Paese. La missione, composta da oltre 10.