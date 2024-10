Ghali lancia un messaggio di forza e resilienza con “Niente panico” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ghali è pronto a tornare nel panorama discografico con un nuovo singolo: Niente panico. Dopo la partecipazione fruttuosa al Festival di Sanremo, l’artista sta spianando la strada a quello che sarà il suo prossimo album in studio. E questo è solo un altro assaggio. Il percorso di Ghali continua l’ascesa. Dopo la partecipazione dello scorso anno al Festival di Sanremo, l’artista ha popolato le radio anche nella stagione estiva con il singolo Paprika. Ma i suoi progetti sembrano essere appena iniziati, visto che è pronto a lanciare sul mercato un nuovo singolo. Si tratta dell’ennesimo passo avanti su quella strada che sta preparando per l’uscita di un nuovo album. Ghali mostra la sua forza e resilienza, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagUn artista di rottura, che dopo aver immagazzinato la sua esperienza di vita è riuscito a trovare la “via di fuga” attraverso la musica. Velvetmag.it - Ghali lancia un messaggio di forza e resilienza con “Niente panico” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è pronto a tornare nel panorama discografico con un nuovo singolo:. Dopo la partecipazione fruttuosa al Festival di Sanremo, l’artista sta spianando la strada a quello che sarà il suo prossimo album in studio. E questo è solo un altro assaggio. Il percorso dicontinua l’ascesa. Dopo la partecipazione dello scorso anno al Festival di Sanremo, l’artista ha popolato le radio anche nella stagione estiva con il singolo Paprika. Ma i suoi progetti sembrano essere appena iniziati, visto che è pronto are sul mercato un nuovo singolo. Si tratta dell’ennesimo passo avanti su quella strada che sta preparando per l’uscita di un nuovo album.mostra la sua, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagUn artista di rottura, che dopo aver immagazzinato la sua esperienza di vita è riuscito a trovare la “via di fuga” attraverso la musica.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Niente Panico - il nuovo singolo di Ghali : “Dedicata a chiunque stia passando un momento difficile” - “La paura che mia mamma non riuscisse a superare l'operazione - racconta Ghali - era sempre più forte. Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano, ma quella volta è stato particolarmente intenso. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura”. (Ilgiorno.it)

“È andata a fuoco”. Grande Fratello - ballano e non si accorgono di niente poi il panico : “Esce fumo” - Poi ad un tratto il gran fumo che entra in camere e tutti si rendono conto della puzza di bruciato: “Si è bruciato… si è bruciato tutto”, dice Enzo Paolo Turchi, mentre tutti gli altri corrono a vedere. . Tutti erano presi dal ballo e hanno dimenticato che avevano della roba in forno a cuocere. Leggi anche: “C’è una cosa che dovete sapere”. (Caffeinamagazine.it)

Ghali annuncia il nuovo singolo Niente Panico - Un viaggio lungo oltre due anni per un brano che ha attraversato tante fasi della vita dell’artista, scritto e composto a distanza di mesi, frase per frase in giro per il mondo e arricchito via via da nuove esperienze e suggestioni, riflesso di una crescita importante, vissuta sulla propria pelle. C’è una componente profondamente rassicurante in “Niente Panico”, quasi fosse una preghiera che ... (Spettacolo.eu)