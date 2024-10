Iltempo.it - Domani la presentazione del libro “Morire per la Nato?”. Presente Alemanno

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gianni, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza, saràalladi un nuovo. “– la nota dell'ex sindaco di Roma -remo, insieme all'autore, ilper la?' di Fabio Filomeni, il Presidente dell'associazione 'Mondo al contrario' che fa riferimento a Roberto Vannacci. Il Movimento Indipendenza e il Comitato Fermare la guerra ritengono questodi straordinaria attualità nel momento in cui i dispositivi militari dellasono impiegati in una guerra nel cuore dell'Europa, come quella Ucraina, in una ritorsione ad azioni terroristiche che si sono trasformate in aggressioni a popolazioni civili, come in Palestina, e nella presenza militare nell'indo Pacifico”.