Crisi Milan Fonseca è gelato | l’annuncio ufficiale è netto

In casa del Milan di Paulo Fonseca, dopo il ko rimediato in trasferta contro la Fiorentina di Palladino, bisogna registrare un'altra brutta notizia. Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter e quella contro il Lecce, di fatto, si pensava che il Milan avesse superato la Crisi ma tutto è cambiato in pochi giorni. Gli uomini di Paulo Fonseca, infatti, hanno perso prima in Champions League contro il Bayer Leverkusen e poi in campionato contro la Fiorentina. Proprio quest'ultimo ko, di fatto, ha portato con sé tantissime polemiche tra le fila rossonere. Lo stesso Paulo Fonseca ha infatti ribadito di come contro la Fiorentina sia mancata la giusta aggressività. Proprio a seguito di queste due sconfitte, la posizione del tecnico portoghes è tornata traballante. Paulo Fonseca, dunque, spera che il suo Milan dia un segnale di ripresa nel match di sabato 19 ottobre contro l'Udinese.

