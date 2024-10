Calcio: Corini "Cremonese ha potenziale, la pressione è uno stimolo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il neo allenatore dei grigiorossi: "Bisogna mettere qualcosa in più e faticare insieme" CREMONA - La proprietà della Cremonese chiede risultati migliori. Il cammino della squadra grigiorossa non è ritenuto all'altezza degli obiettivi stagionali e ha chiesto a Eugenio Corini di dare una svolta alla s Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Corini "Cremonese ha potenziale, la pressione è uno stimolo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il neo allenatore dei grigiorossi: "Bisogna mettere qualcosa in più e faticare insieme" CREMONA - La proprietà dellachiede risultati migliori. Il cammino della squadra grigiorossa non è ritenuto all'altezza degli obiettivi stagionali e ha chiesto a Eugeniodi dare una svolta alla s

