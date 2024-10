Allarme dengue a Fano: cosa è successo nell'ultimo mese (Di giovedì 10 ottobre 2024) Come il focolaio si è sviluppato e allargato, quali sono stati i passaggi nella battaglia contro le zanzare vettori del virus e le polemiche che si sono levate dal mondo scientifico Ilrestodelcarlino.it - Allarme dengue a Fano: cosa è successo nell'ultimo mese Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Come il focolaio si è sviluppato e allargato, quali sono stati i passaggia battaglia contro le zanzare vettori del virus e le polemiche che si sono levate dal mondo scientifico

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. L’Unrwa lancia l’allarme e chiede a Israele di evitare un massacro - . Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. Alcuni per la prima volta dall’inizio della guerra. I bambini sono, come sempre, i primi e i più a soffrire. L'articolo Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. (Lanotiziagiornale.it)

Sanità - allarme di Gimbe : “Milioni di persone non possono pagarsi le cure e il governo taglia i fondi” - Le famiglie devono pagare sempre di più per la sanità, e il governo Meloni - in linea con i precedenti - progetta di continuare a non finanziare abbastanza il settore. Lo denuncia la fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto annuale. Continua a leggere . Nel 2023, circa 4,5 milioni di persone hanno rinunciato a cure mediche di cui avevano bisogno; oltre la metà lo ha fatto per motivi economici. (Fanpage.it)

Mammografi - Risonanze e Tac vecchi : “Esami alterati”. Ecco dove sono - allarme sanità in Italia - L’ultimo capitolo riguarda la Radioterapia, fondamentale per chi cerca di sconfiggere il cancro. Qui addirittura preoccupa il quantitativo di radiazioni emesse: “La differenza da una con più di dieci anni di vita e una di ultima generazione arriva fino all’80%, e la diagnosi è anche più approfondita”. (Thesocialpost.it)