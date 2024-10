Tensioni in Regione Campania: il Csa diffida la Giunta per irregolarità sui profili dei dipendenti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindacato Csa ha deciso di diffidare formalmente la Regione Campania dopo aver rilevato irregolarità nelle recenti modifiche ai profili professionali dei dipendenti della Giunta regionale. Le modifiche sono state apportate senza consultare i rappresentanti sindacali, suscitando grande preoccupazione tra i lavoratori coinvolti. Secondo il Csa, la Regione avrebbe cambiato d’ufficio e all’improvviso i profili di numerosi dipendenti, senza seguire le corrette procedure e senza informare adeguatamente i lavoratori. Teresa Genoino, segretaria aziendale del Csa per i lavoratori della Giunta regionale, ha dichiarato: “Questa decisione ha colto tutti di sorpresa. Molti dipendenti hanno saputo della modifica del loro profilo solo tramite una mail, senza alcun preavviso. Anteprima24.it - Tensioni in Regione Campania: il Csa diffida la Giunta per irregolarità sui profili dei dipendenti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindacato Csa ha deciso dire formalmente ladopo aver rilevatonelle recenti modifiche aiprofessionali deidellaregionale. Le modifiche sono state apportate senza consultare i rappresentanti sindacali, suscitando grande preoccupazione tra i lavoratori coinvolti. Secondo il Csa, laavrebbe cambiato d’ufficio e all’improvviso idi numerosi, senza seguire le corrette procedure e senza informare adeguatamente i lavoratori. Teresa Genoino, segretaria aziendale del Csa per i lavoratori dellaregionale, ha dichiarato: “Questa decisione ha colto tutti di sorpresa. Moltihanno saputo della modifica del loro profilo solo tramite una mail, senza alcun preavviso.

