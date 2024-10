Lapresse.it - Talpe FdI, Delmastro: “Esposto in procura? Chiedere a chi lo fa”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Mutuo una frase divertentissima del presidente del Senato La Russa: ‘Non ho paura dei leoni, si figuri delle’.? Bisognaa chi lo fa”. Così il sottosegretario alla giustizia Andrea, rispondendo alle domande dei cronisti sullein Fratelli d’Italia, a margine dell’evento organizzato dalla UIL a Roma “Investire in sicurezza”.interviene poi anche sugli scontri in piazza dello scorso 5 ottobre nella capitale: “Qualcuno, mi sembra Schlein, ha detto che era una manifestazione per lo più pacifica. La domanda sorge spontanea. Cos’altro avrebbero dovuto fare per non definire pacifica una manifestazione che ha ferito 34 agenti e fratturato il bacino a un dirigente di polizia?”.