Influenza, in Romagna partite le vaccinazioni. Gratis per Over 60 e donne in gravidanza (Di martedì 8 ottobre 2024) In Romagna è iniziata la somministrazione del vaccino antInfluenzale. La vaccinazione antInfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, alle donne in gravidanza e a quelle che hanno appena partorito, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni Riminitoday.it - Influenza, in Romagna partite le vaccinazioni. Gratis per Over 60 e donne in gravidanza Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Inè iniziata la somministrazione del vaccino antle. La vaccinazione antle è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, alleine a quelle che hanno appena partorito, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni

In Romagna partite le vaccinazioni antinfluenzali e contro la nuova variante Covid JN.1 - In Romagna è iniziata la campagna vaccinale antinfluenzale per il 2024/2025. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a tutti coloro che hanno compiuto 60 ... (ravennanotizie.it)

Al via il vaccino anti influenzale - In Romagna disponibile dai medici di medicina generale, dai pediatri, nelle pediatrie di comunità e nelle farmacie convenzionate ... (corrierecesenate.it)

