Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera lunedì 7 ottobre? | Video Mediaset (Di martedì 8 ottobre 2024) Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera lunedì 7 ottobre? Durante la settima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Iago, Maria Vittoria, Yulia e Clayton Norcross? Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2024? Durante la settima puntata di lunedì 7 ottobre del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini entra nella casa con il verdetto del televoto. Questa settimana il televoto non era in negativo, ma il pubblico era chiamato a votare il preferito. Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni. Alfonso Signorini entra nella casa con il primo verdetto del televoto: «il pubblico ha messo il suo verdetto. Clayton il pubblico non ti ha salvato». Poi è la volta del verdetto definitivo comunicato da Signorini: «tra Iago, Maria Vittoria e Yulia il preferito del pubblico è Iago. Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera lunedì 7 ottobre? | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 8 ottobre 2024), chi è? Durante la settima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Iago, Maria Vittoria, Yulia e Clayton Norcross? Chi è stato eliminato al? Durante la settima puntata didel, Alfonso Signorini entra nella casa con il verdetto del televoto. Questa settimana il televoto non era in negativo, ma il pubblico era chiamato a votare il preferito. Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni. Alfonso Signorini entra nella casa con il primo verdetto del televoto: «il pubblico ha messo il suo verdetto. Clayton il pubblico non ti ha salvato». Poi è la volta del verdetto definitivo comunicato da Signorini: «tra Iago, Maria Vittoria e Yulia il preferito del pubblico è Iago.

Grande Fratello 2024 - la storia di Enzo Paolo Turchi e la sorpresa di Carmen Russo | Video Mediaset - «Quella è diventata la mia famiglia. «Quando esco voglio parlare con le mie sorelle di questo, mi sono liberato e sto bene. Ho nostalgia della mia famiglia, stasera devo abbracciare Maria e Carmen, devo andare da mia figlia». Te lo volevo dire perchè sei un uomo speciale, sono emozionantissima. Ti ... (Superguidatv.it)

Grande Fratello 2024 - Helena Prestes contro Lorenzo : “sei un bugiardo - giochi con i sentimenti” | Video Mediaset - «Non voglio ancora correre dietro ad una persona che non sa che cosa vuole, evidentemente non era il caso di di farlo»– dice Javier che ha ascoltato Shaila ammettere di essere attratta da Lorenzo. Per me è finita, pensavo che lui era sincero con me, io mi sono data tutta. «A me piaci dal primo ... (Superguidatv.it)

Grande Fratello 2024 - il confronto tra Shaila - Javier e Lorenzo | Video Mediaset - La ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di interrompere la conoscenza con Javier e rivela di essere attratta da Lorenzo, ma… Il confronto tra Lorenzo e Shaila al Grande Fratello 2024 Lorenzo e Shaila si confrontano al Grande Fratello 2024. Se provi determina cose perchè non hai il coraggio di ... (Superguidatv.it)