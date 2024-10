Ilveggente.it - Cala il gelo su Schumacher: ‘colpa’ di Hamilton

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)ilsu: la colpa è di Lewis. Ecco quello che sta succedendo dentro al Circus per la prossima stagione Lewis, la prossima stagione, guiderà una Ferrari. Ed è un sogno che si avvera, sia per il pilota inglese, ma anche per i tifosi della Rossa. Un sette volte campione del mondo dentro la monoposta della scuderia di Maranello era da tantissimo tempo che non si vedeva.(Lapresse) – Ilveggente.itMancano solamente sei gare alla fine del 2024: e più passa il tempo e più l’emozione è quella dei giorni importanti. Sì, vedere Lewis in Italia, con quel carisma, con quella voglia di superare tutti, è qualcosa che non fa stare nella pelle. Ma perché,, ha deciso di accettare l’offerta della Ferrari? Lui stesso ne ha parlato in più di una circostanza dicendo che sedere dentro la Rossa è qualcosa di magico, che tutti i piloti prima o poi sognano.